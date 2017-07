Die beiden Unternehmen wollen das Speichersystem innerhalb von 100 Tagen in Betrieb nehmen. Dieses Versprechen erneuerte Tesla-Vorstandschef Elon Musk.Tesla hat Details zu seinem neuesten Projekt enthüllt. Es plant die Installation einer 129 Megawattstunden-Batterie in Australien, wie der US-Elektroautohersteller am Freitag mitteilte. Tesla-Gründer Elon Musk kommentierte dies auf Twitter mit den Worten: "Austrialia rocks!" Tesla zufolge wird das Speichersystem zusammen mit dem französischen Photovoltaik-Unternehmen Neoen in Jamestown im Bundesland Südaustralien gebaut und mit einem Windpark kombiniert. ...

