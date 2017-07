Fünf Bundesländer, ein Ziel: Der Diesel soll noch lange leben. Fünf Ministerpräsidenten erklären Wege aus der Krise des Verbrennermotors. Doch das Positionspapier enthält viel Luft und wenig Konkretes.

Der Ort für die spontan anberaumte Mini-Pressekonferenz war der gerade laufenden Bundesratssitzung geschuldet. In der "Wandelhalle" der Länderkammer trafen sich am Freitagmorgen Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und drei seiner Länderchef-Kollegen, um die Ergebnisse der "Runde der Autoländer zur Zukunft der Automobilwirtschaft" zu präsentieren. Die Industrie befinde sich in einem "Transformationsprozess", heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen. Doch das Quintett wolle nicht bedächtig umhergehen, wie das der Ort der PK vermuten lässt, sondern "sämtliche Dimensionen des Wandels" aktiv voran treiben.

Doch das Treffen der Länderchefs kommt kaum über Floskeln hinaus. Das erkennt man schon an dem Auftritt an sich: Weder Kretschmann noch Horst Seehofer, Armin Laschet oder Volker Bouffier (Stephan Weil war schon wieder auf dem Weg nach Hannover) wollten oder konnten irgendeine Forderung konkretisieren. Sie sprachen von "großen Herausforderungen bei der Infrastruktur" (Kretschmann), "klaren Rahmenbedingungen" (Seehofer), "Flottenumstellungen bei Taxis" (Bouffier) und "politischen Antworten" (Laschet), um die Elektromobilität und autonomes Fahren in Gang zu bekommen und der herkömmlichen Verbrennertechnologie zu helfen. Doch beim Wie und Wann blieben sie im Ungefähren.

Herausforderungen, Aktivitäten, Offensive

Das gilt auch für das vierseitige Papier an sich, was die Ländervertreter verteilten. Es listet "gemeinsame Aktivitäten" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...