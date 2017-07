Mainz (ots) - Woche 28/17 Samstag, 08.07.



5.35 Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko? Großbritannien 2014



6.20 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014



7.05 Jagd nach Heroin Amerikas Mittelschicht auf Droge USA 2016



8.35 Mexikos schmutziger Drogenkrieg



9.20 Diebstahl, Drogen und Gewalt Wie gefährlich ist die Nordafrikaner-Szene in Deutschland? Deutschland 2017



10.05 ZDF.reportage Dealer, Drängler und Vermisste Einsatz im Polizeihubschrauber Deutschland 2014



10.35 Die SS Heydrichs Herrschaft



11.20 Die SS Der Machtkampf



12.05 Die SS Himmlers Wahn



12.50 Die SS Totenkopf



13.35 Die SS Die Waffen-SS



14.20 Die SS Mythos Odessa



15.05 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004



15.50 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin



16.35 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015



17.20 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



18.05 ZDFzeit Wir Geiseln der SS Odyssee vor Kriegsende Deutschland 2015



18.50 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012



2.10 Die SS Himmlers Wahn



2.55 Die SS Totenkopf



3.40 Die SS Die Waffen-SS



4.20 Die SS Mythos Odessa _______________________________________________________________



Sonntag, 09.07.



0.25 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



1.10 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (1) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015



1.55 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (2) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015



2.40 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012



3.20 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013



4.05 ZDF-History Zwischen den Zeiten - Die Dokumentation Deutschland 2014



4.50 Krieg der Bauten Der Wettkampf der Architekten im geteilten Berlin Deutschland 2014 Montag, 10.07.



5.35 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



6.35 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



7.35 Australiens Küsten Sydney



8.20 Australiens Küsten Great Barrier Reef



9.05 Australiens Küsten Tasmanien



9.55 Australiens Küsten Von der Goldküste zur Sunshine Coast



10.40 Australiens Küsten Victoria und die Great Ocean Road



11.25 Abenteuer Australien: Great Ocean Road



12.10 Australiens Küsten Die Korallenküste



12.55 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016



13.40 ZDF-History Das Geheimnis der Auschwitz-Alben Deutschland 2016



14.25 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015



15.10 ZDF-History Der Fall Eichmann Deutschland 2012



15.55 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



16.35 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012



17.20 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



18.05 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015

3.20 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010



4.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014



4.45 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010



