Der amerikanische Arbeitsmarkt übertrifft die Erwartungen der Experten. Aufgrund des Job-Wachstums könnte die Notenbank Fed den Leitzins anheben. Ein Punkt bereitet den Experten aber Sorgen.

Die US-Wirtschaft hat im Juni 222.000 neue Jobs geschaffen - fast 45.000 mehr als von Experten erwartet. Weil aber mehr Menschen aktiv nach Arbeit suchten, stiegt die Arbeitslosenrate von 4,3 Prozent im Mai auf 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das robuste Job-Wachstum könnte die Notenbank Fed trotz schwacher Inflation veranlassen, den Leitzins nach der jüngsten Erhöhung im Juni in diesem Jahr ein drittes Mal anzuheben. An den Märkten wird weiter darauf spekuliert, dass die Fed trotz des boomenden Arbeitsmarkts mit der Leitzinserhöhung bis Dezember warten wird. Die Währungshüter hoben die Leitzinsen zuletzt auf das Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent an und wollen dieses Jahr nachlegen, wenn es die Konjunkturentwicklung ...

