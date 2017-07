Mit 660 Millionen Euro sollen die Krankenkassen 2016 bis 2018 neue Pflegestellen in Kliniken subventionieren. Doch im ersten Jahr wurden nur 52 Millionen Euro von den Krankenhäusern abgerufen.

Viele Kritiker hatten diesen Teil der Krankenhausreform vom Gesundheitsminister Hermann Gröhe schon vor der Einführung kritisiert. Sein gesetzlich fixiertes Angebot an die Krankenhäuser, den Pflegenotstand durch zusätzliche Hilfsgelder zu lindern, sei kaum mehr als weiße Salbe. Bei der Deutschland Krankenhausgesellschaft hieß es, viele Häuser würden freiwillig auf das Geld verzichten, weil die dauerhafte Finanzierung der zusätzlich geschaffenen Planstellen für Pflegekräfte ihnen zu unsicher sei. Nun liegen erstmals Zahlen vor - und sie sind ernüchternd.

Insgesamt 600 von fast über 1500 anspruchsberechtigten Krankenhäusern haben im ersten Projektjahr Geld aus dem Pflegestellen-Förderprogramm in Anspruch genommen und wollen 1600 zusätzliche Pflegestellen aufbauen, teilte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mit. Die Krankenkassen hätten in den ersten zwölf Monaten des Programms dafür 52 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, heißt es im Projektbericht, den der Verband für das Bundesgesundheitsministerium erstellt hat. Davon flossen nur 5,3 Millionen Euro an Kliniken in privater Trägerschaft, die unter besonderem Druck stehen, Überschüsse zu erwirtschaften. 27,9 Millionen Euro erhielten Häuser in öffentlicher Trägerschaft und 19,1 Millionen Euro freigemeinnützige Krankenhäuser.

Insgesamt ist es weniger als die Hälfte der für 2016 bereit stehenden Summe von 110 Millionen Euro. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass das Geld nur fließt, wenn die Häuser 10 Prozent der zusätzlichen ...

