Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1385 US-Dollar. Im Mittagshandel hatte der Euro noch knapp über der Marke von 1,14 Dollar notiert. Zum Franken konnte der Euro am Freitag dagegen leicht zulegen. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,0987 CHF und damit etwas mehr als noch am Morgen. Auch ...

