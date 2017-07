Die österreichische Raiffeisen Bank bekommt ihre polnische Tochter nicht an die Börse. Zu geringe Anlegerinteressen verhindern den Börsengang in Warschau. Doch die Finanzaufsicht in Polen lässt trotzdem nicht locker.

Polen entwickelt sich für die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) zu einem immer größeren Problem. Angesichts mangelnden Interesses bei Investoren musste die Wiener Osteuropa-Bank den Börsengang der in Umstrukturierung befindlichen Raiffeisen Bank Polska verschieben. Ursprünglich endete die Zeichnungsfrist am Donnerstag. "Es ist kein Verzicht, sondern eine Aufschiebung", sagte ein RBI-Sprecher.

Der Schritt kam nicht ganz unerwartet. Denn bereits in den vergangenen Tagen gab es Marktgerüchte, dass Anleger das Papier der Raiffeisen Polbank - wie die polnische Tochter im Branchenjargon genannt wird - mit sehr spitzen Fingern anfassen. Trotzdem reagierte die Börse negativ. Die Aktie der RBI sank am Freitagnachmittag um 1,29 Prozent auf 22,60 Euro.

Nach Angaben der RBI führe man Gespräche mit der polnischen Finanzaufsicht, wie es nun weitergehen soll. Raiffeisen steht unter Druck. Denn ...

