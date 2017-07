Wochenausblick: DAX - Anleger halten sich zurück. Euro, Fed und Berichtssaison im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die abgelaufene Woche verlief recht durchwachsen. Während der DAX® im Wochenvergleich auf der Stelle trat, konnte der TecDAX® über ein Prozent zulegen. Der SDAX® verbuchte derweil deutliche Abschläge. Die Sorge um geopolitische Spannungen und die Spekulation über steigende Zinsen in der Eurozone drückte auf die Kauflaune der Investoren.

Bei den Wechselkursen bekam der Euro im Wochenverlauf vom Anstieg der Renditen in der Eurozone Unterstützung. Sowohl beim Euro/britisches Pfund-Kurs als auch beim Euro/US-Dollar-Kurs bleiben die gebildeten Aufwärtstrends intakt. Im Rückwärtsgang befinden sich derweil weiterhin Gold und Öl.

Die Geldpolitik der Notenbanken wird auch in der kommenden Rolle im Fokus der Anleger stehen, denn Fed-Chefin Janet Yellen spricht am Mittwoch vor dem Kongress. Zudem sollten Investoren Auto- und Bankaktien sowie die Deutsche Lufthansa im Auge behalten.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche startet die Berichtssaison. Dabei werden die Investoren nicht nur auf das Zahlenwerk blicken, sondern besonders aufmerksam auf den Ausblick auf das zweite Halbjahr blicken. So werden in der zweiten Wochenhälfte der Verpackungshersteller Gerresheimer und Südzucker Daten zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen. Am Freitag folgen mit JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup die ersten US-Banken.

Mitte der Woche stehen die Aktien von Deutsche Lufthansa und Fraport im Fokus, denn beide Unternehmen veröffentlichen Verkehrszahlen für Juni. Zum Wochenschluss gibt der europäische Automobilverband ACEA die Zulassungsdaten für Europa im Juni bekannt. Die Zahlen könnten unter anderem die Aktien von BMW, Daimler und VW (Vz.) bewegen.

Bei den DAX®-Einzelwerten konnten in der abgelaufenen Woche vor allem die beiden Banken Commerzbank (möglicher Einstieg eines Finanzinvestors) und Deutsche Bank sowie adidas (Aussicht auf Break-even der US-Tochter Reebok Aufschläge verbuchen. Bei den Nebenwerten standen unter anderem Nordex (neue Aufträge), Wirecard (Konkurrent Worldpay wird für 8,7 Mrd. Euro gekauft) im Fokus der Anleger.

Wichtige Termine

12.07.: Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Mai

12.07.: USA - Veröffentlichung des Halbjahresberichtes der Fed durch Präsidentin der Fed, Yellen, beim House Financial Service Committee

12.0.7.: USA - US-Notenbank veröffentlicht Beige Book

13.07.: China - Außenhandel, Juni

13.07.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 8. Juli

14.07.: USA - Einzelhandelsumsatz, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.470/12.580/12.600/12.650 /12.700/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.200/12.360 Punkte

Der DAX® konnte sich zum Wochenschluss im Bereich von 12.360 Punkten stabilisieren. Der Trend bleibt dennoch weiterhin abwärtsgerichtet. Viele Bullen werden mindestens einen Ausbruch über die 50%-Retracementlinie abwarten ehe sie einsteigen. Unterhalb dieser Range droht somit derweil ein Rückgang bis 12.200 oder gar 12.000 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2017 - 07.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.07.2011 - 07.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

