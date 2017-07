Mainz (ots) -



Wenn Gerichtsvollzieher an einer Tür klingeln, wissen sie nicht, was sie erwartet. Mit richterlichem Beschluss dürfen sie die Wohnung eines Schuldners betreten - wenn es sein muss, mit Gewalt. Etwa 4300 Gerichtsvollzieher, darunter schätzungsweise 1700 Frauen, sind tagtäglich in Deutschland unterwegs. Die ZDF-"37°"-Doku "Nichts zu holen" begleitet am Dienstag, 11. Juli 2017, 22.15 Uhr, zwei von ihnen bei ihrer schwierigen Arbeit - in Bremen und Berlin. Sie suchen nach Bargeld, pfänden Wertsachen und räumen Wohnungen. Das geht selten ohne Konflikte. Sie werden angeschrien, angerempelt - und manchmal gewalttätig körperlich angegriffen. Der Film von Daniela Hoyer zeigt, wie Gerichtsvollzieher mit den Herausforderungen ihrer Arbeit umgehen.



