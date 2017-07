München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit der Sozialdokumentation "Armes Deutschland" hat RTL II am vergangenen Montag erneut für Aufsehen gesorgt: Bis zu 1,59 Millionen Menschen verfolgten die Reihe. Den Zuschauern blieb insbesondere einer der Protagonisten im Gedächtnis: Rentner Lothar aus Schleswig-Holstein. Nach 40 Jahren im Job kann er jetzt kaum von seiner Rente leben. Doch Lothar gibt nicht auf - und kann auf breite Unterstützung zählen.



Stempeln oder abrackern? Lothar vertritt eine klare Meinung: Für ihn gehört Arbeiten fest zum Alltag. Nach Abzug aller Kosten bleiben ihm 100 Euro zum Leben. Um über die Runden zu kommen, verdient sich der Rentner als Verkäufer eines Straßenmagazins etwas dazu - ganz gleich, wie das Wetter ist. Ab 6 Uhr früh ist der gelernte Konditor auf den Beinen, um sein schmales Budget aufzubessern.



Diese Einsatzbereitschaft hat die Zuschauer beeindruckt: Über 200 Zuschriften haben Lothar erreicht - eine Welle der Hilfsbereitschaft. Für die bewegende Resonanz auf sein Schicksal möchte sich der 66-Jährige bedanken und adressiert ein persönliches Video auf www.rtl2.de/sendung/armes-deutschland/specials/lothar-sagt-danke/?e an die Zuschauer, in dem er bereits erste Veränderungen in seinem Leben mitteilt.



- Mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut bedroht, mehr als vier Millionen leben von Hartz IV. - Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. - Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Familien und Alleinstehende, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation. - "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" wurde von der Good Times Fernsehproduktions-GmbH produziert und ist ab dem 19. Juni 2017 immer montags um 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen.



Eine neue Folge: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?": Montag, 10. Juli, um 20:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Konstantin Louisoder Tel.: 089 - 64185 6520 konstantin.louisoder@rtl2.de