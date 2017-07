FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 14. Juli:

MONTAG, DEN 10. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 05/17 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/17 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/17

07:30 F: Air France-KLM Verkehrszahlen 06/17 08:00 D: Handelsbilanz 05/17 09:00 D: Naga Group AG Erstnotiz im Segment Scale

10:30 EU: Sentix Konjunkturindex 07/17 11:00 GR: Industrieproduktion 05717 11:00 GR: Verbraucherpreise 06/17 11:30 D: Geldmarktpapiere Volumen: 2 Mrd EUR Laufzeit: 6 Monate

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Roche Analyst Event anlässlich ISTH 2017 (18.30 Uhr), Berlin

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung des Prozesses gegen den ehemaligen Drogeriemarktkönig

Anton Schlecker 10:30 D: Pk zur Vorstellung der IMK-Studie zu Arbeits- und Lohnstückkosten

u.a. Wie haben sich die deutschen Arbeits- und Lohnstückkosten im

EU-Vergleich entwickelt? Berlin EU: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

DIENSTAG, DEN 11. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:05 USA: Fed-Präsident Williams hält Rede in Sydney 08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 06/17 (vorläufig) 08:30 D: Siemens Pk zu Digitalisierungsinitiative in Singapur mit Siemens-Chef Joe Kaeser und dem Premierminister von Singapur,

Hu Lee Hsien Loong, München 10:00 I: Industrieproduktion 05/17

10:00 D: Dic Asset Hauptversammlung, Frankfurt 12:00 USA: Pepsico Q2-Zahlen 13:00 D: Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen 06/17 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/17 (endgültig) 18:00 USA: Fed-Präsident Brainard hält Rede in New York

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach Klagen von Gewerkschaften gegen das Tarifeinheitsgesetz 10:30 D: Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung (BGA) zu "Welche Perspektiven bieten die Parteien der deutschen Wirtschaft?", Berlin D: IFA Innovations Media Briefing (bis 12.07.) führende Hersteller und Marken der Consumer Electronics und Home Appliances präsentieren ihre Produkte, Berlin EU: EU-Wirtschafts- und Finanzminister tagen in Brüssel 19:30 D: Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Thema "Wohlstand für Alle. Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert", Essen Merkel ist Gast beim Politischen Forum Ruhr.

MITTWOCH, DEN 12. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 06/17 07:30 N: DNB Q2-Zahlen

08:00 GB: Burberry Group Q1 Trading Update

09:00 N: Aker Solutions Q2-Zahlen 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 06/17 11:00 EU: Industrieproduktion 05/17 11:30 D: Anleihe Volumen: 5 Mrd EUR Laufzeit: 10 Jahre

14:30 USA: Statement Fed-Chefin Yellen zur Anhörung vor dem Kongress 16:00 USA: Anhörung Fed-Chefin Yellen zum Halbjahresbericht der Fed

vor dem Kongress 16:00 CDN: Bank of Canada Zinsentscheid

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Cropenergies Q1-Zahlen GB: BT Group Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE D: BGH verhandelt über Wohnungskündigung aus wirtschaftlichem Interesse 12:00 GB: Pk EU-Unterhändler Barnier vor der nächsten Runde der Brexit-Gespräche (am 17.7.) Barnier unterrichtet die EU-Kommission über den Stand vor der zweiten Verhandlungsrunde und informiert dann auch die Öffentlichkeit

DONNERSTAG, DEN 13. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:30 CHN: Handelsbilanz 06/17 06:00 CH: Bossard Halbjahreszahlen

07:00 CH: Barry Callebaut Umsatz 9 Monate

07:00 D: Südzucker Q1-Zahlen 07:00 F: Alstom Q1 Umsatz 07:30 F: Casino Q2 Umsatz

07:30 D: Gerresheimer Q2-Zahlen (13.00 h Call) 08:00 D: Verbraucherpreise 06/17 (endgültig) 10:00 D: Tengelmann Jahres-Pk, Mülheim an der Ruhr 11:00 D: Deutscher Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie Jahres-Pk 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/17 16:00 USA: Anhörung Fed-Chefin Yellen vor dem Bankenausschuss 17:30 USA: Fed-Chef von Chicago, Evans, hält Rede in Victor, Idaho

SONSTIGE TERMINE D: Global Sustainable Finance Conference - erstmals mit Zukunfts-Symposium (bis 14.07.), Karlsruhe RU: Russischer Außenminister Sergej Lawrow in Berlin + 1500 Veranstaltung der Körber Stiftung mit Rede Lawrow zu "Russland und die EU in einer sich verändernden Welt" 18:00 D: Vortrag BDI-Präsident Dieter Kempf: Die Rolle der Industrie in der deutschen Sicherheitsarchitektur, München

FREITAG, DEN 14. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Ems-Chemie Halbjahreszahlen

06:30 J: Industrieproduktion 05/17 (endgültig)

06:30 J: Kapazitätsauslastung 05/17 08:00 A: OMV Q2 Trading Update 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 06/17 11:00 EU: Handelsbilanz 05/17 12:00 IRL: BIP Q1/17 12:40 USA: JPMorgan Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q2-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/17 14:30 USA: Realeinkommen 06/17 15:15 USA: Industrieproduktion 06/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/17

15:30 USA: Fed-Chef von Dallas, Kaplan, hält Rede in Mexico City 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/17 (1. Schätzung) 16:00 USA: Lagerbestände 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 06/17

S: SEB Group Halbjahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Belgien

EU: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland, EU: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Rumänien EU: DBRS Ratingergebnis Italien, Dänemark

SONSTIGE TERMINE GB: Banken in Großbritannien müssen der Bank of England ihre Brexit-Pläne offenlegen. Die Bank of England will die Ergebnisse erst am 3. August veröffentlichen.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

