Frankfurt - Die Metallpreise erhielten gestern weder durch den schwächeren US-Dollar noch durch die zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Ölpreise Auftrieb und zeigten sich weitgehend unverändert, so die Analysten der Commerzbank.Auch heute Morgen sei noch keine große Bewegung in den Preisen zu beobachten. Kupfer handele weiter oberhalb von 5.800 USD je Tonne. Die LME-Kupfervorräte seien in dieser Woche um 65 Tsd. Tonnen bzw. 26% aufgestockt worden, womit der Lagerabbau seit Anfang Mai zu einem Großteil wieder wettgemacht worden sei. Rückblickend betrachtet heiße dies aber auch, dass der bis vor kurzem erfolgte Lagerabbau nicht nur auf eine reale Nachfrage zurückzuführen gewesen sei, sondern wohl auch viele Finanztransaktionen dahinter gestanden hätten.

