Frankfurt - Der Goldpreis hat gestern keine Unterstützung durch den schwächeren US-Dollar und die fallenden Aktienmärkte bekommen, so die Analysten der Commerzbank.Heute Morgen falle Gold zeitweise sogar wieder unter 1.220 USD je Feinunze. Gold in EUR falle unter 1.070 EUR je Feinunze und markiere damit ein neues 15-Monatstief. Der Goldpreis werde derzeit durch den sprunghaften Anstieg der Anleiherenditen in Schach gehalten, der die Opportunitätskosten von Gold erhöhe und Gold als Anlagealternative unattraktiver mache. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei gestern zeitweise auf 0,58% nach oben geschossen - der höchste Wert seit anderthalb Jahren -, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei auf ein 2-Monatshoch von 2,39% gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...