Frankfurt - Die Ölpreise erleben seit gestern eine Achterbahnfahrt, so die Analysten der Commerzbank.Zunächst sei es deutlich nach oben gegangen. Am frühen Abend seien in der Spitze Preisniveaus von gut 49 USD je Barrel bei Brent und 46,5 USD je Barrel bei WTI verzeichnet worden. Bis zum Handelsschluss hätten die Preise die Gewinne größtenteils wieder abgegeben und ca. 1 USD unter ihren jeweiligen Tageshochs geschlossen. In der Nacht habe sich der Preisrückgang fortgesetzt. Am Morgen handele Brent nur noch bei 47,3 USD je Barrel, WTI bei 44,7 USD je Barrel, was jeweils unter den gestrigen Eröffnungsniveaus liege.

