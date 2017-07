Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 11. Juli 2017, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



- Bio-Eier aus Massenhaltung? Wie die EU-Ökoverordnung ausgehöhlt wird



- Geflohen und ausgenutzt - Wie Flüchtlinge in Italien ausgebeutet werden



- Nazis an der langen Leine: Hielten Verfassungsschützer ihre schützende Hand über die Neonazi-Organisation "Blood and Honour"?



Moderation: Birgitta Weber



