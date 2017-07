HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer hat sich für das Verkehrschaos vor Beginn des G20-Gipfels am Donnerstag entschuldigt. Was die Autofahrer zum Teil über Stunden hätten erdulden müssen, sei "sicherlich nicht in Ordnung gewesen", sagte er am Freitag. Vor allem die Stadtteile Alsterdorf, Eppendorf und Winterhude seien betroffen gewesen. Mehr Delegationen als erwartet seien bereits am Donnerstag angereist. Man habe zwar versucht, die Autofahrer über die Verkehrsnachrichten zu informieren. "Doch anscheinend sind doch viele überrascht worden", sagte Meyer./let/DP/stw

