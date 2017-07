Berlin (ots) -



Der YOU Summer Break ist heute am 7. Juli gestartet: An drei Tagen können sich Jugendliche auf einen perfekten Mix aus Entertainment, Bildung und Sport freuen. Sportlich ging es heute schon bei den Surf-Days zu. Zum allerersten Mal können Surfaholics die stehende Welle im Sommergarten ausprobieren. Nicht nur Profis haben hier Spaß, auch Einsteiger können sich ausprobieren. Unser YOU-Praktikant Mathaios ist die perfekte Surfwelle schon mal heiß gefahren.



