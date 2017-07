Ein Gastbeitrag von @KSchubert

Liebe Traderinnen und Trader,

Zuletzt hatten wir uns mit Gaps als möglichen Kontext unserer Tradingentscheidungen auseinandergesetzt, um aus der Fülle der Signale, welche der Preischart bietet, qualitativ hochwertigere Einstiege herauszufiltern.

Heute möchte ich Ihnen einen ersten Einblick in den Umgang mit "Unterstützungen" und "Widerständen" geben. Bewusst setze ich diese Begriffe in Anführungszeichen, da sie ja sprachlich schon Folgendes suggerieren: An "Unterstützungen" kauft man, an "Widerständen" verkauft man - und werden diese Marken gebrochen, handelt man den Ausbruch. Sicher gibt es Fälle bei denen diese funktioniert, aber anhand eines historischen Charts von dem Kakao-Future (in den meisten Plattformen zu finden unter COCOA), möchte ich Ihnen meine Vorgehensweise erläutern, die sich grundlegend von dieser landläufigen Meinung unterscheidet.

Der Chart "von links nach rechts" kommentiert:

1. Der Markt befand sich im letzten Drittel 2015 in einem Aufwärtstrend

2. Ende November 2015 kam es zu einer ersten Berührung ...

