ZÜRICH (Dow Jones)--Am Aktienmarkt in der Schweiz haben sich am Freitag positive und negative Faktoren die Waage gehalten. Während die gestiegenen Renditen die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik spiegelten, zeigte sich die US-Konjunktur mit dem neuen Arbeitsmarktbericht in guter Form. So wurden im Juni 222.000 neue Stellen geschaffen. Insgesamt bleibe der Markt weiter von einem vorsichtigen Lavieren geprägt, sagten Teilnehmer. Die nächsten Impulse dürften von der Berichtssaison ausgehen. Vor allem die Ausblicke auf den weiteren Jahresverlauf dürften dabei im Zentrum des Interesses stehen. Der SMI verlor 4 Punkte auf 8.883. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 48,3 (zuvor: 54,26) Millionen Aktien.

Die Roche-Aktie verlor 0,6 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Wert auf "Hold" von "Buy" gesenkt hatte. Die Analysten attestierten dem Unternehmen ein ausgeglichenes Chance-Risikoverhältnis. Eine Premiumbewertung sei nicht länger gerechtfertigt. Für Novartis behielten die Experten die Einstufung "Hold" unverändert bei und erhöhen leicht das Kursziel auf 80 Franken. Die Aktie stieg um 0,3 Prozent.

Finanzwerte liefen wieder dem Markt voraus, gezogen von den steigenden Renditen. Credit Suisse gewannen 0,7 Prozent und UBS 0,8 Prozent. Nach den jüngsten Verlusten erholten sich Swatch und Richemont etwas. Die Papiere legten um 1,7 Prozent bzw 0,8 Prozent zu.

Gut kamen die vorläufigen Geschäftszahlen des Technologieunternehmens Comet an. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf 214 Millionen Franken gesteigert. Die Baader-Analysten hatten dagegen mit einem Umsatz von 180 Millionen in den ersten sechs Monaten des Jahres gerechnet. Für die Aktie ging es um 11,5 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2017 11:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.