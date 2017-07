WIEN (dpa-AFX) - Bei den Anlegern der Wiener Börse kam am Freitag keine Kauflaune auf. Der ATX schloss 0,85 Prozent tiefer bei 3124,61 Punkten und geht somit einem Wochenplus von mehr als einem Prozent aus dem Handel. Am Freitag tat sich eher wenig an der Börse. Selbst nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für Juni kam bei den Anlegern keine Kauflaune auf. In den USA ist zwar die Beschäftigtenzahl im Juni deutlich stärker gewachsen als erwartet, doch stiegen die Löhne und Gehälter schwächer als prognostiziert. So bleibt der Preisdruck weiterhin verhalten. Damit dürfte der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed erst im Dezember stattfinden, mutmaßen Anleger.

Europäische Konjunkturdaten rückten in den Hintergrund. Während die Produktionsdaten in Deutschland, Frankreich und Spanien positiv überraschten, enttäuschte die britische Industrie.

Die Aktien der österreichischen Banken folgten dem schwachen europäischen Branchentrend und belasteten den ATX. So verloren die Papiere der Erste Group 2,40 Prozent und die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) 0,35 Prozent an Wert. Nachdem die RBI den überfälligen Börsengang ihrer polnischen Tochter Polbank erneut verschoben hat, zeigt sich die Finanzmarktaufsicht (KNF) in Warschau "besorgt" darüber, dass die RBI diese Verpflichtung gegenüber der Behörde nicht eingehalten habe.

Auch Schoeller-Bleckmann (SBO) notierten mit 0,80 Prozent im Minus. Auf Wochensicht winkt den Aktien des Ölfeldausrüsters mit über 5,5 Prozent der höchste Kursgewinn in dieser Woche im ATX. An die ATX-Spitze kletterten die Anteilsscheine von Verbund mit plus 2,18 Prozent bei 17,08 Euro.

Außerdem will Immofinanz in den nächsten zwei Jahren 80 Millionen Euro in den Umbau und die Neupositionierung von fünf Einkaufszentren in Moskau investieren. Investitionen plant auch die Agrana Beteiligungs-AG. Sie will die Produktion einer Weizenstärkefabrik verdoppeln. Die Investition von 92 Millionen Euro wurde am Freitag vom Aufsichtsrat genehmigt. Beide Aktien notierten leicht im Plus./mad/rai/APA/stw

