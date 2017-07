Lieber Leser,

per letzte Woche hat die Zählung der aktiven Ölbohrplattformen in den USA erstmals seit Januar um zwei - von 758 auf 756 - abgenommen. Seit Mai 2016 wurden somit 440 zusätzliche aktive Plattformen, in der Regel Schieferölproduzenten, hinzugezählt. Im Juli 2016 hatte der Preis sein Hoch bei 53 US-Dollar je Fass erreicht. Der WTI-Preis erreichte 52 US-Dollar je Barrel. Im Januar 2017 nahm die Anzahl zuletzt um 7 aktive Plattformen ab. Zu diesem Zeitpunkt ... (Rami Jagerali)

