Zürich - Squirro, Lösungsanbieter in den Bereichen Context Intelligence und Insights, hat eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von zehn Millionen US-Dollar unter Führung des neuen Investors Orange Growth Capital abgeschlossen. Beteiligt sind zudem der neue Investor Salesforce Ventures und bisherige Investoren.

Squirro wird das neue Funding nutzen für die Beschleunigung seines Wachstums in aufstrebenden Märkten, den Ausbau seiner Präsenz in Nordamerika und Europa und die Verstärkung des Forschungs- und Entwicklungsteams in Zürich.

Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeit

"Die neue Funding-Runde mit bedeutenden Investoren erlaubt uns eine Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeit", betont Dr. Dorian Selz, CEO und Mitgründer von Squirro. ...

