Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag kaum von der Stelle gerührt und nach den drei schwachen Handelstagen zuvor den Anlegern einen versöhnlichen Wochenausklang gebracht. Die Stimmung bezeichnete ein Händler jedoch als angespannt, im Zuge des starken Renditeanstiegs der vergangenen Tage und der Spannungen um Nordkorea habe sich das Sentiment eingetrübt. Hierzulande lasteten vor allem die Schwergewichte Nestlé und Roche auf dem Gesamtmarkt, während Zykliker und Finanzwerte gefragt waren.

Die deutlichsten Bewegungen vollzog der Leitindex SMI in den ersten Handelsstunden. Nach negativen Vorgaben aus Übersee war er in der Eröffnungsphase zunächst etwas deutlicher unter Druck gekommen, rappelte sich kurz danach aber auf und schaffte sogar kurzeitig ein kleines Plus. Die Handelsspanne betrug dabei jedoch gerade einmal etwa 40 Punkte. Am Nachmittag blieb frischer Wind aus. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten gaben ein gemischtes Bild ab. Die Beschäftigtenzahl stieg im Juni zwar deutlich stärker als erwartet, für Enttäuschung sorgte aber die Lohnentwicklung.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 0,04% tiefer bei 8'883,27 Punkten. Auf Wochensicht resultiert nach dem starken Anstieg am Montag und dem anschliessenden und bis Wochenschluss angehaltenen Kursrückgang ein Verlust von 0,3%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte dagegen um 0,22% auf 1'413,22 Zähler zu und der breite ...

