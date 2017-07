Berlin (ots) - Die Folgen des jüngsten Hackerangriffs sind inzwischen auch in Supermärkten zu spüren. Nach Recherchen des "Tagesspiegels" (Samstagsausgabe) fehlen bereits Produkte der Marke Philadelphia. In mehreren Berliner Filialen von Edeka und Lidl ist derzeit kein Philadelphia-Frischkäse der Sorte "Klassisch" erhältlich. Auch bei den Lieferdiensten Amazon Fresh und Bringmeister von Edeka ist er ausverkauft. "In Kürze wieder verfügbar", heißt es auf der Bringmeister-Webseite. Edeka wollte sich "aus Wettbewerbsgründen" nicht dazu äußern.



