200 Milliarden Dollar investierte China im Jahr 2016 jenseits seiner Grenzen. Immer stärker im Fokus: Europa. Welche Branchen China im Blick hat und wie Berlin darauf reagiert.

Für China war die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ein "globaler Rückschlag". Die Volksrepublik werde "unerschütterlich" am Kampf gegen die Erderwärmung festhalten. Die chinesische Regierung konnte ihr Glück kaum fassen als Trump vor einigen Wochen ankündigte, die Vereinigten Staaten würden das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen.

Ausgerechnet China, das sich über viele Jahre verbindlichen Emissionszielen verweigert hatte, konnte sich nun als Verfechter des Klimaschutzes gerieren. Kein Wunder: China dürfte mit Technologien für erneuerbare Energien in Zukunft viel Geld verdienen. Und bis 2030 darf China seine Emissionsmenge weiter erhöhen. Schmerzhaft wird es für China also erst in einigen Jahren. Die Volksrepublik an der Seite der Europäer gegen die Vereinigten Staaten - dieses Bild dürfte auch der G20-Gipfel wieder vermitteln.

In der Klimafrage rücken Chinesen und Europäer demonstrativ zusammen. Was nun politisch sichtbar wird, ist ökonomisch längst Realität. Nach Angaben des Mercator Institute for Chinese Studies (Merics) hat Peking allein im Jahr 2016 rund 35 Milliarden Euro in der EU investiert - ein Plus von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zwei Drittel der chinesischen Direktinvestitionen in Europa flossen in nur zwei Länder. Ein Großteil des Geldes ging nach Deutschland (11 Milliarden Euro), gefolgt vom Vereinigten Königreich (7,8 Milliarden).

