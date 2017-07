HAMBURG (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat die teils heftigen Auseinandersetzungen am Rande des G20-Gipfels verurteilt. "Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen, aber gewalttätige Demonstrationen bringen Menschenleben in Gefahr", sagte Merkel am Freitag in Hamburg. Teils vermummte Demonstranten hatten zuvor eine Schneise der Verwüstung durch Hamburg gezogen und unter anderem Autos angezündet sowie Beamte angegriffen. Für den Abend wurden noch heftigere Ausschreitungen erwartet.

Diese Demonstranten brächten sich selbst, Polizisten und Anwohner in Gefahr, kritisierte Merkel und ergänzte: "Deshalb ist das nicht zu akzeptieren." Ihr Rückhalt gelte den Sicherheitskräften, die in Hamburg Dienst täten. "Das ist ein sehr harter Dienst und deshalb sind wir sehr dankbar", sagte die Regierungschefin.

July 07, 2017

