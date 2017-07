Zürich (ots) - Zur Feier der Offiziellen Erklärung der 7 neuen Weltwunder am 07.07.07 wurde ein neuer internationaler Tag ins Leben gerufen. "Am 7. Juli (07.07.) dieses Jahres, und danach jedes Jahr, soll weltweit der Tag der 7 Wunder gefeiert werden", so Bernard Weber, Gründer von New7Wonders.



Nachdem über 100 Millionen Stimmen abgegeben worden waren, wurden die neuen Sieben Weltwunder am 07.07.07 in Lissabon (Portugal) offiziell bekannt gegeben. Sie wurden in geografischer Reihenfolge verkündet:



- Chinesische Mauer - Tadsch Mahal - Petra - Kolosseum - Chichén Itzá - Cristo Redentor - Machu Picchu



Mit der Wahl der Sieben Neuen Naturwunder im Jahr 2011 und der Sieben Neuen Städtewunder im Jahr 2014 wurde dieser "Kanon der 7" erweitert. Dabei waren 550 Millionen zusätzliche Stimmen abgegeben worden.



"Die Länder, deren Standorte am New7Wonders-Projekt teilnahmen, konnten dank dieser werbewirksamen Kampagne wirtschaftliche und touristische Einnahmen von über 5 Mrd. US-Dollar verbuchen", erklärt Jean-Paul de la Fuente, Vorsitzender von New7Wonders. Dadurch wurde in den zehn Jahren nach dem 07.07.07 das Leben vieler Menschen weltweit kontinuierlich bereichert: "Dies ist ein bedeutendes und globales Beispiel für ein Konzept, das basierend auf virtueller Online-Dynamik durch massenhafte Teilnahme konkrete wirtschaftliche Ergebnisse gebracht hat", so de la Fuente.



Aus Anlass des Tags der 7 Wunder stehen verschiedene Plakate und Videos zu den einzelnen Wundern online unter 7wondersday.com zum Herunterladen zur Verfügung.



7 Symbole des Friedens: Die nächste Kampagne von New7Wonders



Ab dem 21. September, dem Weltfriedenstag, können Menschen aus allen Kontinenten, Kulturen und Völkern ihre Vorschläge über mobile Geräte einreichen, egal welchen künstlerischen Hintergrund sie haben. Ziel ist die Wahl der sieben beliebtesten und aussagekräftigsten Symbole zum Thema Frieden.



"Je mehr Zeit wir auf spielerische Art und Weise miteinander verbringen, desto weniger Zeit haben wir, uns gegenseitig zu bekriegen", so Bernard Weber, Initiator der Kampagne "7 Symbols of Peace".



Website: www.new7wonders.com



