Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-07 / 18:17 *Fulda, 7. Juli 2017* - Die KAP-Beteiligungs-AG (KAP) hat die Position des Vorstandssprechers neu besetzt. Voraussichtlich zum 1. August 2017 wird Guido Decker, 46, als Sprecher in den Vorstand der KAP berufen. Dies teilt der Aufsichtsrat der KAP-Beteiligungs-AG heute mit. Guido Decker folgt damit auf Dr. Stefan Geyler, der sein Amt im April 2017 niedergelegt hatte. Wie im April außerdem angekündigt wird mit dieser Ernennung Fried Möller seine Rolle als stellvertretendes Vorstandsmitglied niederlegen. Ian Jackson, Aufsichtsratsvorsitzender der KAP sagt: "Wir freuen uns sehr, Guido Decker für diese wichtige Aufgabe gewonnen zu haben, um gemeinsam mit ihm und dem erweiterten Management-Team das profitable Wachstum von KAP weiter auszubauen. Guido Decker passt hervorragend zu dem mit dem Einstieg von Carlyle entstandenen Aufgabenprofil bei KAP." Guido Decker fügt hinzu: "Es war schon lange mein Wunsch unternehmerisch tätig zu werden. Ich kenne KAP seit elf Jahren und sehe das enorme Potential, das ich gemeinsam mit dem Führungskreis weiter entwickeln möchte." Guido Decker war zuletzt er Geschäftsführer des M&A-Bereichs von goetzpartners Corporate Finance in München. Nach Banklehre und Studium war Decker mehrere Jahre im Bereich M&A in New York, London, Mailand und Frankfurt tätig. Operative Erfahrung sammelte Guido Decker unter anderem als Leiter eines großen Family-Offices. Decker ist verheiratet und hat zwei Kinder. * * * * * * Über die KAP-Beteiligungs-AG Mittelstandsholding für die deutsche Wirtschaft Die KAP Beteiligungs-AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die als strategischer Finanzinvestor seit Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Sie beteiligt sich an mittelständisch geprägten Unternehmen, die aus unterschiedlichen Motiven eine neue Eigentümerstruktur suchen. Neben den klassischen Gründen wie fehlende Unternehmensnachfolge, Finanzierung für neue Investitions-/Expansionsschritte oder Verbesserung der Eigenkapitalausstattung, bietet sie auch solchen Unternehmen eine neue Heimat, die sich in einem großen Konzernverbund nicht ihrem Potenzial entsprechend entwickeln konnten. Zudem verfügt die Gesellschaft über eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Restrukturierung und reichhaltige Expertise bei der Zusammenlegung von kleineren Einheiten zu schlagkräftigen Unternehmensverbunden. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: KAP-Beteiligungs-AG Schlagwort(e): Unternehmen 2017-07-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP-Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 590887 2017-07-07

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2017 12:17 ET (16:17 GMT)