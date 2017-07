DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.463,84 +0,05% +5,27% Stoxx50 3.116,31 -0,11% +3,51% DAX 12.388,68 +0,06% +7,91% FTSE 7.343,43 +0,08% +2,81% CAC 5.145,16 -0,14% +5,82% DJIA 21.407,54 +0,41% +8,32% S&P-500 2.423,83 +0,58% +8,26% Nasdaq-Comp. 6.149,05 +0,98% +14,23% Nasdaq-100 5.654,86 +1,02% +16,27% Nikkei-225 19.929,09 -0,32% +4,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,49% -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,32 45,52 -2,6% -1,20 -22,1% Brent/ICE 46,58 48,11 -3,2% -1,53 -20,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,77 1.225,10 -1,1% -13,33 +5,2% Silber (Spot) 15,55 16,05 -3,1% -0,50 -2,4% Platin (Spot) 905,60 912,00 -0,7% -6,40 +0,2% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,4% -0,01 +4,9%

FINANZMARKT USA

Trotz der auf ein Achtwochenhoch gestiegenen Renditen am US-Rentenmarkt und erneut abstürzender Ölpreise baut die Wall Street ihre Eröffnungsgewinne aus. Etwas gestützt wird der US-Aktienmarkt von auf den ersten Blick äußerst positiven US-Arbeitsmarktdaten. Allerdings zeigt sich die Lohnentwicklung einmal mehr mau, so dass mittelfristig kaum mit Inflationsdruck zu rechnen ist. Darüber hinaus schielen Anleger auch etwas gen Hamburg auf den G20-Gipfel. Allerdings messen Händler dem Ereignis aktuell nicht sonderlich viel Marktrelevanz bei - solange es keine faustdicken Überraschungen gebe. Nach schwachen Daten aus Großbritannien legt der US-Dollar zum Pfund deutlich zu. Der Euro reagiert volatil zum Greenback auf die Arbeitsmarktdaten. Die Gemeinschaftswährung sinkt aktuell. Der Ölmarkt untermauert einmal mehr, wie pessimistisch Anleger gegenüber dem einstigen "schwarzen Gold" gestimmt sind. Im Ölsektor verlieren Transocean 2,9 Prozent, der Sektor büßt 0,5 Prozent ein. Anziehende Rentenrenditen und die Aussicht auf steigende Leitzinsen setzen Gold unvermindert zu. Der Silberpreis zeigt sich derweil knapp 4 Prozent schwächer, er lag aber bereits in der Nacht rund 10 Prozent im Minus. Am Rentenmarkt steigt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 3 Basispunkte. Campbell Soup legen nach einem Zukauf 0,3 Prozent zu. Synchronoss Technologies schnellen um 3,5 Prozent empor. Die Software-Gesellschaft will alle strategischen Optionen prüfen. Für Palo Alto geht es 3,7 Prozent nach oben. Die Aktie wurde von der Citigroup auf "Buy" hochgestuft.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weder starke Daten zur deutschen und französischen Industrieproduktion noch der US-Arbeitsmarktbericht konnten an den Börsen für nennenswerte Impulse sorgen. Ein Marktteilnehmer sprach von einem "Stabilisierungstag" nach den jüngsten Kursverlusten. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht dürfte nun die Berichtssaison zum dominierenden Faktor werden. Stark zeigten sich nach der jüngsten Verschnaufpause die Versorgerwerte. Ihr Branchenindex stieg um 0,6 Prozent. Die großen Gewinner waren einmal mehr Eon mit 2 und RWE mit 2,8 Prozent Plus. Die UBS hatte Eon auf die Kaufliste genommen und Goldman Sachs hielt RWE weiterhin für aussichtsreich. Auf der anderen Seite fielen Prosiebensat.1 um 2,1 Prozent, nachdem Exane die Kaufempfehlung zurückgezogen hatte. Der Mediensektor führte die Verliererliste an, der Branchenindex verlor 1,3 Prozent. Publicis und Mediaset verzeichneten Abschläge von mehr als 3 Prozent. Bei Stada hat sich laut einer Meldung Elliott eingekauft. Das dürfte die Übernahmekampf zusätzlich anheizen. Stada zogen um 2,6 Prozent an. Deutz brachen um 13 Prozent ein. Volvo hatte sich von seiner 25-Prozent-Beteiligung getrennt. Die Umsatzzahlen von Carrefour waren zwar besser als erwartet ausgefallen. Allerdings wies Bernstein darauf hin, dass sich der Einzelhändler die Zuwächse durch Sonderangebote und Preisnachlässe erkaufen musste. Carrefour verloren 4,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1402 -0,11% 1,1415 1,1402 +8,4% EUR/JPY 130,08 +0,19% 129,83 129,21 +5,8% EUR/CHF 1,0991 +0,18% 1,0971 1,0984 +2,6% EUR/GBP 0,8851 +0,50% 0,8807 1,1368 +3,8% USD/JPY 114,08 +0,31% 113,73 113,30 -2,4% GBP/USD 1,2882 -0,60% 1,2960 1,2963 +4,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aussicht auf weltweit steigende Zinsen veranlasste die Anleger zum Rückzug aus Aktien, wenngleich sich die Verluste meist in Grenzen hielten. Die Börse in Schanghai schaffte zum Handelsende sogar den Sprung ins Plus. Die chinesischen Regulierungsbehörden zeigten sich neuerdings etwas nachsichtiger, merkte ein Volkswirt an. Die Behörden setzten bei Risikokontrolle und Fremdkapitalabbau der Banken auf ein behutsames Vorgehen, um Turbulenzen am Markt zu verhindern und vor dem Parteikongress im November Stabilität zu gewährleisten. Angst vor einer Liquiditätsverknappung als Folge der Bemühungen um den Abbau von Fremdkapital wird derzeit häufig als Grund für die gedämpfte Stimmung am chinesischen Aktienmarkt genannt. In Hongkong belasteten negative Vorgaben des US-Technologiesektors unter anderem das Indexschwergewicht Tencent. Gute Halbjahreszahlen ließen Cosco Shipping um 10,4 Prozent nach oben springen. Geely Automobile verbesserten sich um fast zwei Prozent, nachdem das Unternehmen sein Gewinnziel erhöht hatte. Zu den größten Verlierern in der Region gehörte der Aktienmarkt in Sydney. Verantwortlich dafür waren Kursverluste in den Aktien der australischen Banken. Auch einzelne Bergbauaktien gaben kräftig nach, nachdem die australische Regierung ihre Prognose für den Eisenerzpreis gesenkt hatte. In Tokio erholte sich der Nikkei im Verlauf - gestützt vom nachgebenden Yen. Die Bank of Japan meldete den Kauf festverzinslicher Anleihen in unbeschränktem Volumen. Damit drückte sie die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen. Toshiba stiegen um 2,2 Prozent, nachdem sich das Unternehmen laut einer Meldung Kreditlinien über 6 Milliarden US-Dollar gesichert hatte. In Südkorea belastete erneut der Konflikt mit dem Norden. Samsung Electronics konnten sich den negativen Vorgaben für Technologiewerte nicht entziehen und sank trotz eines optimistischen Ausblicks um 0,4 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Volkswagen und Kuka schließen neue Forschungskooperation

Der Autobauer Volkswagen und der Automatisierungsspezialist Kuka haben eine neue Forschungskooperation vereinbart. Deren Ziel sei unter anderem die Entwicklung von roboterbasierten Innovationen für elektrisch angetriebene und selbstfahrende Autos, teilte Volkswagen mit.

Continental übernimmt Mobilitätsdienstleister aus Singapur

Der Autozulieferer Continental kauft in Singapur den Mobilitätsdienstleister Quantum Inventions. Das Unternehmen mit 120 Mitarbeitern soll mit seinen Stadt-Daten-Lösungen und Navigationssystemen das Portfolio von Continental im Bereich der intelligenten Transportsysteme ergänzen. Die Navigationssysteme von Quantum berücksichtigen Echtzeit-Informationen wie Verkehrsdaten, Unfallmeldungen oder die jeweils geltenden Tarife eines dynamischen Mauttarifsystems.

Deutsche Telekom will Arbeit mit Agenturen neu aufstellen - Kreise

Die Deutsche Telekom arbeitet offenbar an einer Neuausrichtung ihrer Medienaktivitäten. Bei einem zweitägigen Workshop im Mai habe der Konzern mit Medienagenturen, Werbetechnologiefirmen und Datenunternehmen Pläne für die Nutzung von Daten, Technologie und Medien ausgeheckt, wie eine mit der Veranstaltung vertraute Person sagte.

Tiancheng hält fast 90 Prozent an Biotest

Das Übernahmeangebot für das Pharmaunternehmen Biotest ist weiterhin erfolgreich. Zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 4. Juli 2017 habe die Käuferin, die Tiancheng (Deutschland) Pharmaceutical Holdings AG, 17.783.776 Stammaktien angedient bekommen, teilte Tiancheng mit. Dies entspricht einem Anteil von 89,88 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals.

BSI: Nach Cyber-Attacke stehen immer noch Unternehmen still

Die Bedrohung deutscher Unternehmen durch die neue weltweite Cyber-Attacke Ende Juni ist nach amtlichen Angaben größer als bislang bekannt. "In einigen Unternehmen in Deutschland stehen seit über eine Woche die Produktion oder andere kritische Geschäftsprozesse still", erklärte das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn am Freitag. "Hier entstehen Schäden in Millionenhöhe."

Facebook und Co müssen Falschmeldungen und Hetze im Internet schneller löschen

Internetkonzerne wie Facebook oder Twitter müssen rechtswidrige Beiträge künftig schneller löschen. Dies legt das am Freitag vom Bundesrat gebilligte Gesetz zur Bekämpfung von Falschmeldungen und Hetze fest. Bei systematischen Verstößen drohen den Unternehmen Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Die EU-Kommission setzt dagegen vorerst weiter auf eine freiwillige Regelung mit der Internet-Branche, wie EU-Justizkommissarin Vera Jourova in Tallinn sagte.

Österreich gibt dem Eurofighter Typhoon den Laufpass

Österreich will auf eine neue Flotte von Kampfflugzeugen umsteigen und gibt dem Eurofighter den Laufpass. Durch den Umstieg könnten bis zu 2 Milliarden Euro eingespart werden. Das Land will nun eine neue Flotte von 18 Überschall-Kampfjets erwerben. Airbus erklärte, dies sei eine Entscheidung der österreichischen Regierung und der "Eurofighter funktioniert bei den anderen Kunden bestens".

