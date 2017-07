Hamburg (ots) - GALA FASHION BRUNCH introducing THE FASHION HUB: Mit neuem Namen und neuem Konzept fand am Vormittag der traditionelle Ausklang der Berliner Fashion Week im Ellington Hotel Berlin statt. Die Gastgeberinnen Anne Meyer-Minnemann, Chefredakteurin GALA, und Astrid Bleeker, Deputy Executive Director Brand Solutions Gruner + Jahr e|MS, empfingen rund 500 Gäste aus der Mode-, Beauty- und Lifestyle-Branche.



Auch in diesem Jahr bot der FASHION BRUNCH eine spannende Mischung aus Mode, Beauty und Unterhaltung. In entspannter Atmosphäre wurde über die Highlights der Berliner Modewoche, die neuesten Trends, die aufregenden Shows und die vielen jungen Talente der Modebranche gesprochen. DJ Oliver Tabillion sorgte für musikalische Untermalung des Events. Das Ellington Hotel Berlin überraschte die Gäste kulinarisch wieder einmal mit einem ausgezeichneten Buffet. Als weitere Partner unterstützten die Veranstaltung außerdem: AEG, Amorelie, Betty Barclay, La Biosthétique, Melitta, Oreo, Rauch, Sensodyne sowie Evian & Badoit, Tranquini und Pommery Champagner.



Unter dem Label THE FASHION HUB präsentierten sich neben Gastgeber GALA weitere starke Lifestyle-Marken der Branche. Astrid Bleeker, Deputy Executive Director Brand Solutions Gruner + Jahr e|MS: "Wir wollen die Synergien unserer starken Marken, die wir im Bereich Fashion und Beauty vertreten, viel mehr nutzen. Mit BARBARA, BRIGITTE, COUCH, GALA, GRAZIA, JOLIE, MADAME und STERN haben wir eine einzigartige Portfoliostärke, die im Fashion- und Beautybereich eine enorme Qualität und Reichweite aufweist. Hinter THE FASHION HUB verbirgt sich genau das: 'fusion of powerful fashion brands.' Diese Berliner Fashion Week nutzen wir, um unseren Kunden das neue Konzept vorzustellen."



Anne Meyer-Minnemann, Chefredakteurin GALA: "Auch im 16. Jahr ist unser Fashion Brunch ein Highlight und zugleich krönender Abschluss der Berliner Modewoche. Hier treffen sich Designer, Branchenexperten und Prominente zum inspirierenden Get-Together, das für viele Gäste lieb gewordene Tradition ist."



Als prominente Gäste waren unter anderem dabei: Lilli Adler-Hollunder, Tanja Bülter, Elena Carrière, Bettina Cramer, Jenny Elvers, Boris Entrup, Arne Friedrich, Regina Halmich, Kim Hnzido, Marina Hörmannseder, Cathy Hummels, Sonja Kiefer, Anja Kling, Johanna Klum, Franziska Knuppe, Kerstin Linnartz, Annabelle Mandeng, Lisa Martinek, Nova Meierhenrich, Ruth Moschner, Sara Nuru, Min-Khai Phan-Thi, Victoria Swarovski, Mina Tander, Janina Uhse, Nadine Warmuth, Laura Wontorra und Bettina Zimmermann.



Honorarfreies Bildmaterial gibt es zum Download hier: https://we.tl/O80XNvIPhS



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de