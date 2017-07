Rostock (ots) -



Die schönsten AIDA Kreuzfahrtziele mit dem eigenen Fahrrad entdecken



In der Wintersaison 2017/2018 kommen Biker mit AIDA richtig auf Touren. Auf AIDAperla finden im September eine Mountainbike- und eine Rennrad-Woche statt. Im November dreht sich auf den Kanaren mit AIDAprima alles um die Zweiräder und im Dezember bietet AIDAdiva auf der Karibiktour ein Rad-Trainingslager an. Mit an Bord sind die Radexperten Jens Heppner und Mario Peters, die mit ihrem umfassenden Know-how und ihrer absoluter Leidenschaft fürs Biken für die professionelle Betreuung sorgen. Sie geben ambitionierten Freizeitfahrern Tipps rund um Training, Ausrüstung, Motivation und Ernährung. Neben ausgedehnten Bikingtouren können sich Gäste auf Experten-Talks, Schrauber-Workshops, tägliche Bike-Checks, ein Testcenter, Vorträge und sportliche Challenges freuen.



Biking rund um das westliche Mittelmeer



Wer die Perlen des Mittelmeers mit seinem eigenen Mountainbike oder Rennrad entdecken möchte, checkt an Bord der neuesten Kussmundschönheit AIDAperla vom 8. bis 15. September bzw. vom 15. bis 22. September ein. Von Barcelona aus geht es nach Palma de Mallorca, Ajaccio, Civitavecchia sowie Livorno. Bei jeweils vier geführten Touren, zahlreichen Workshops und Vorträgen können Gäste zusammen mit den Profis Mario Peters und Jens Heppner ihre Passion für den Radsport ausleben.



Biking auf den Kanaren



Wenn in Deutschland der Herbst Einzug gehalten hat und Radtouren ohne Mütze und Handschuhe undenkbar sind, starten auf AIDAprima zwei 7-tägige AIDA Radkreuzfahrten auf die Kanaren. Bei angenehm milden Temperaturen und hoher Schönwetter-Wahrscheinlichkeit "erfahren" sich Gäste mit den AIDA Biking-Experten Jens Heppner oder Mario Peters auf vier geführten Touren die einzigartigen Landschaften rund um Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria und Madeira. Vom 15. bis 22. November 2017 ist die AIDA Rennradwoche mit Jens Heppner und vom 22. bis 29. November schließt die Mountainbike-Woche mit Mario Peters an.



Die Karibik mit dem Rad



Türkisfarbenes Meer, Puderzuckerstrände und traumhafte Landschaften - auf dieser 14-tägigen AIDA Radkreuzfahrt gesellt sich zum Karibik-Feeling der Spaß am aktiven Erkunden der Inseln. Auf zehn geführten Touren geht es mit dem eigenen Mountainbike und dem Bike-Experten Jens Heppner vom 3. bis 17. Dezember ab/bis Barbados zu den Kleinen Antillen, darunter die ABC-Inseln sowie in die Dominikanische Republik.



Die AIDA Radsport-Experten



Jens Heppner ist nicht nur ein begeisterter Rennrad-Experte, auch als Tour-de-France-Fahrer brillierte er. Während seiner Profi-Karriere (1992 bis 2002) fuhr Jens für das Team Telekom. Sein größter Erfolg: Gesamtsieg der Deutschland Tour 1999.



Mario Peters ist passionierter Mountainbiker. Wenn der 24-Stunden-Rennen-Liebhaber nicht auf dem Fahrrad die Welt erkundet, berichtet er in seiner Kolumne im Online-Magazin mtb-news.de über sich und das Radfahrerleben.



