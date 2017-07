Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -2,4% auf 34,6, davor 9 Tage im Plus (13,46% Zuwachs von 31,25 auf 35,45), VIG -0,33% auf 25,955, davor 6 Tage im Plus (7,2% Zuwachs von 24,29 auf 26,04), AT&S -0,91% auf 9,944, davor 4 Tage im Plus (1,99% Zuwachs von 9,84 auf 10,04), EVN +0,27% auf 12,86, davor 4 Tage im Minus (-2,02% Verlust von 13,09 auf 12,82), S Immo +1,71% auf 12,51, davor 3 Tage im Minus (-3,15% Verlust von 12,7 auf 12,3). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Delivery Hero (bester mit 1,37%), Epigenomics (schlechtester mit -6,36%), General Electric (schlechtester mit -3,8%), Hochtief (schlechtester mit -2,65%), Nippon Express (schlechtester mit -4,26%), Verizon (2.schlechtester mit -2,53%), bet-at-home.com...

