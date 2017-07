Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel verurteilt Gewalt beim G20-Gipfel

Kanzlerin Angela Merkel hat die teils heftigen Auseinandersetzungen am Rande des G20-Gipfels verurteilt. "Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen, aber gewalttätige Demonstrationen bringen Menschenleben in Gefahr", sagte Merkel am Freitag in Hamburg. Teils vermummte Demonstranten hatten zuvor eine Schneise der Verwüstung durch Hamburg gezogen und unter anderem Autos angezündet sowie Beamte angegriffen. Für den Abend wurden noch heftigere Ausschreitungen erwartet.

Merkel beschwört Kompromissbereitschaft des G20-Gipfels

Kanzlerin Angela Merkel hat zum Auftakt des G20-Gipfels an die Kompromissbereitschaft der Staats- und Regierungschefs in der Runde appelliert. Die großen globalen Herausforderungen seien bekannt und alle wüssten, "dass die Zeit drängt", sagte Merkel am Freitag bei der offiziellen Eröffnung des ersten G20-Gipfels auf deutschem Boden in Hamburg. Lösungen könnten deshalb nur gefunden werden, "wenn wir kompromissbereit sind, wenn wir uns aufeinander zubewegen, ohne aber uns - das sage ich ausdrücklich - zu sehr zu verbiegen".

Kein Fortschritt zwischen Merkel und China bei Quote für E-Autos

Bei ihrem Treffen im Vorfeld des G20-Gipfels haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der chinesische Präsident Xi Jinping nicht über die umstrittenen Quoten für Elektro-Autos diskutiert. "Über dieses Thema ist nicht gesprochen worden", sagte ein Regierungssprecher.

Eurozone besiegelt neue Hilfstranche für Athen

Die Eurozone hat die Auszahlung einer neuen Hilfstranche an das hochverschuldete Griechenland in Höhe von 8,5 Milliarden Euro abschließend beschlossen. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), der die Darlehen an Griechenland überwacht, teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, er habe der dritten Hilfstranche zugestimmt.

Facebook und Co müssen Falschmeldungen und Hetze im Internet schneller löschen

Internetkonzerne wie Facebook oder Twitter müssen rechtswidrige Beiträge künftig schneller löschen. Dies legt das am Freitag vom Bundesrat gebilligte Gesetz zur Bekämpfung von Falschmeldungen und Hetze fest. Bei systematischen Verstößen drohen den Unternehmen Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Die EU-Kommission setzt dagegen vorerst weiter auf eine freiwillige Regelung mit der Internet-Branche.

BSI: Nach Cyber-Attacke stehen immer noch Unternehmen still

Die Bedrohung deutscher Unternehmen durch die neue weltweite Cyber-Attacke Ende Juni ist nach amtlichen Angaben größer als bislang bekannt. "In einigen Unternehmen in Deutschland stehen seit über eine Woche die Produktion oder andere kritische Geschäftsprozesse still", erklärte das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn am Freitag. "Hier entstehen Schäden in Millionenhöhe."

Dobrindt hält Offenhaltung von Berliner Flughafen Tegel für "vorstellbar"

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich für eine mögliche Weiternutzung des Berliner Flughafens Tegel ausgesprochen. "Eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen ist gut vorstellbar", erklärte er am Freitag gegenüber der Berliner Zeitung. Mittelfristig würden die Kapazitäten des neuen Hauptstadtflughafens BER "wohl nicht ausreichend sein".

Bundesländer bestehen auf kostenfreier Diesel-Nachrüstung

Die Bundesländer mit größerer Automobilindustrie haben von den Herstellern die rasche und für die Kunden kostenfreie Nachrüstung älterer Diesel-Modelle verlangt. "Wir wissen, dass wir durchaus kurzfristig reagieren müssen bei der Luftreinhalteproblematik beim Diesel", sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in Berlin.

Starker Arbeitsmarkt hält US-Notenbank auf Kurs

Der US-Arbeitsmarkt zeigt im Juni überraschende Stärke. Private Unternehmen und der Staat schufen insgesamt 222.000 Stellen, wie das US-Arbeitsministerium berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Stellenzuwachs um 174.000 erwartet. Im privaten Sektor entstanden 187.000 und im Staatsbereich 35.000 Jobs. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings das flaue Lohnwachstum.

Opec erwägt Fördergrenzen für Libyen und Nigeria

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) erwägt nach Angaben von Delegierten den Mitgliedern Libyen und Nigeria Fördergrenzen aufzuerlegen, weil deren steigende Produktionszahlen die Kürzungspläne des Kartells durchkreuzen. Die Ölförderung Libyens ist nach Daten der Consultingfirma JBC seit Oktober von 400.000 auf über 1 Million Barrel pro Tag gestiegen, Nigeria hat seine Produktion von 1,4 auf 1,6 Millionen Barrel gesteigert.

Fed-Bericht: Risiken für die Finanzmarktstabilität weiter "moderat"

Die US-Notenbank Fed sieht die Risiken für die Stabilität der Finanzmärkte weiter "moderat". Das geht aus dem haljährlichen "Monetary Policy Report" an den US-Kongress hervor. Fed-Chefin Janet Yellen wird am Mittwoch vor dem Repräsentantenhaus zu dem Bericht Stellung nehmen. Am Donnerstag wird sie vor dem Senat auftreten.

