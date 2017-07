Mainz (ots) -



Prägnant und meinungsstark präsentiert das crossmediale Erklärformat wahlde komplizierte Zusammenhänge rund um die Bundestagswahl sowie Begriffe und Ereignisse aus dem Berliner Politikbetrieb. ZDF-Hauptstadtkorrespondent und "Berlin direkt"-Moderator Thomas Walde bietet darin von Freitag, 7. Juli 2017, an Woche für Woche - ähnlich wie das Format Kleberklärt aus dem US-Wahlkampf - crossmedial auf heute.de, auf wahl.zdf.de, auf den Social-Media-Plattformen sowie in "heute - in Deutschland" und "heute+" pointierte Erklärungen zum Politikbetrieb.



Los geht es mit dem Thema "Umfragen". Politiker weisen einen Verdacht gerne von sich: Dass sie sich nach Meinungs-Umfragen richten. Und doch wissen sie immer ganz genau, wo ihre Partei in Umfragen gerade steht. Thomas Walde erklärt zum Auftakt von wahlde, warum Umfragen zwar Momentaufnahmen, aber dennoch immer politisch wirksam sind.



Weitere Fragen, auf die es bei wahlde in den kommenden Wochen Antworten gibt: Wer bringt die Koalitions-Rechenspiele immer wieder ins Gespräch? Oder: Warum tun die Sekundanten aller Parteien beim TV-Duell eigentlich so, als ginge es dabei um Leben und Tod? wahlde bietet einen Blick hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebes - mit Expertise, Witz und entlarvender Schärfe.



