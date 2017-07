The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2017



ISIN Name



GRS091103002 METKA IND.-CON.NA EO 0,32

IE0030606259 BK OF IRELD CAP.ST.EO-,05

LU0411078123 DB X-TR.DBCB-L.E.B.1C

LU0419740955 COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I

LU0419741094 COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I

LU0592216989 DB X-T.MSCI EM H.IDX.1CDL

LU0592217102 DB X-T.MSCI EM I.T.I.1CDL

US14141X1081 CARDCONNECT DL-,0001