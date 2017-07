Berlin (ots) - So viel Populismus hätte man Alexander Dobrindt nicht zugetraut. Im Streit um die Zukunft des Flughafens Tegel hat sich der Bundesverkehrsminister am Freitag einer Methode bedient, die unter US-Präsident Donald Trump immer mehr in Mode gerät. Vereinbarungen dürfen gebrochen werden - Hauptsache, es lässt sich politisch Nutzen daraus schlagen. ... Was nur wie eine nett gemeinte Wahlkampfhilfe für die in Berlin darbenden Christdemokraten anmutet, ist ein Affront gegen den Flughafengesellschafter Berlin - und ein Bruch aller bisherigen Vereinbarungen zur Flughafenpolitik. ... Natürlich ist die Tegel-Diskussion auch die Quittung für die desaströse Flughafenpolitik - für falsche Planungen, falsche Personalpolitik, unrealistische Prognosen. Doch es wäre falsch, die lärmgeplagten Tegel-Anwohner dafür büßen zulassen.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de