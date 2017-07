Lieber Leser,

in dieser Nacht ist es passiert: Der Silberpreis in Form des Futures brach binnen weniger Minuten um mehr als 9 % auf unter 15 US-Dollar je Feinunze ein. Der Spotmarktpreis brach um 6 % ein. Im Anschluss erholt er sich jedoch wieder. Damit scheint sich die Folge von Flash-Crashes fortzusetzen. Zuerst im NASDAQ vor einigen Wochen, dann in der vergangenen Woche im Goldpreis. Laut Zerohedge war es aber weniger der sogenannte Fat-Finger, sondern jemand habe ... (Rami Jagerali)

