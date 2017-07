Mannheimer Morgen zu Spekulationen um den Flughafen Tegel Überschrift: Absurde Debatte In Berlin darf es dem Selbstverständnis nach immer etwas schriller, etwas größer und etwas teurer sein. So verwundert auch die absurde Debatte um den Erhalt des Flughafens Tegel wenig. Die Idee ist nur auf den ersten Blick naheliegend. Praktisch würde das Chaos um den Luftverkehr in Berlin noch um viele Jahre verlängert. Es gibt einen Vertrag zwischen Berlin, Brandenburg und dem Bund, der die Schließung Tegels nach der Eröffnung des neuen Großflughafens zwingend vorschreibt. Auf Basis dieser Vereinbarung haben viele Berliner in der Umgebung des alten Airports Wohnungen erworben, die bei weiterem Betrieb massiv an Wert verlören. Die Eigentümer würden wohl auf einen Ersatz des Schadens klagen. Auch wird die Gesundheit von 130 000 Anwohnern unnötig aufs Spiel gesetzt. Schließlich ist das frei werdende Gelände längst verplant. Angesichts des rasanten Bevölkerungszuwachses wird jede bebaubare Fläche gebraucht. An Verwaltungsklagen würde es auch nicht fehlen. Dennoch ist eine große Mehrheit der Berliner für den Weiterbetrieb. Selbst Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat sich auf die Seite der Befürworter geschlagen, zu denen neuerdings auch die Berliner CDU gehört. Das gehört in die Kategorie Wahlkampf. Am Tag der Bundestagswahl stimmen die Berliner auch über diese Frage ab. Allerdings bliebe ein Votum für Tegel folgenlos, wie die Landesregierung schon klargestellt hat. Denn unter dem Strich bleibt der Traum von zwei großen Flughäfen an der Spree eine Illusion. Ohnehin werden die Flieger wohl noch lange in Tegel starten und landen, weil die Eröffnung des neuen Airports in immer weitere Ferne rückt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2017 13:57 ET (17:57 GMT)