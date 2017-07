Die Vereinten Nationen haben einen Atomwaffenverbotsvertrag verabschiedet. Eine gute Nachricht - nur: Die, auf die es ankommt, machen nicht mit.

Ohne die Atommächte haben die Vereinten Nationen einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen verabschiedet. 122 an den Verhandlungen teilnehmende Länder stimmten am Freitag in New York für die Annahme des völkerrechtlich verbindlichen Dokuments. Die Niederlande stimmten dagegen, Singapur enthielt sich.

Mit ...

