Frankfurt - GEA Group-Aktienanalyse der DZ BANK: Der international tätige Technologiekonzern GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) hat zuletzt gemeldet, ein so genanntes CRAFT-STAR-Sudhaus an eine britische Brauerei zu liefern, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...