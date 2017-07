Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) -



Am 4. Juli 2017 haben armenische Streitkräfte das Dorf Alkhanli im

Bezirk Fizuli der Republik Aserbaidschan, in dem eine große zivile

Bevölkerung lebt, gezielt und absichtlich mit Mörsern und

Granatwerfern beschossen. Bei diesem Angriff kamen Zahra Guliyeva,

ein 17 Monate altes Baby, und Sahiba Abdullayeva, seine 51 Jahre alte

Großmutter, ums Leben. Ein weiterer Zivilist, Salminaz Guliyeva,

wurde schwer verletzt.



Wir, die Verfechter der Menschenrechte aus Aserbaidschan, prangern

an, dass diese Gräueltat ein zentraler Bestandteil der armenischen

militärischen Besatzung und Strategie der ethnischen Säuberung ist,

die bereits seit 25 Jahren gegen Aserbaidschan geführt werden. Die

Republik Armenien und ihre Führung tragen die alleinige Verantwortung

für diese internationalen Verbrechen.



Armenien hält seit 1988 20 % des aserbaidschanischen Gebiets

besetzt -- die Region Bergkarabach und sieben benachbarte Bezirke.

Diese Besatzung hat dazu geführt, dass mehr als eine Millionen

Menschen aus ihrem Heimatland vertrieben wurden. Im Zuge der

militärischen Besatzung wurden 20.000 Aserbaidschaner getötet, mehr

als 100.000 verwundet, mehr als 50.000 zu Invaliden gemacht und mehr

als 5.000 wurden gefangen oder sind verschwunden. 1994 wurde eine

Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Armenien und Aserbaidschan

geschlossen. Seitdem wurden Hunderte aserbaidschanische Soldaten und

Zivilisten durch Angriffe und Provokationen der armenischen

Streitkräfte getötet.



Die Tatsache, dass Armenien bis heute für seine Handlungen, die

gegen internationales Recht verstoßen, auf internationaler Ebene

nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, trägt dazu bei, dass es seine

verbrecherischen Handlungen fortführt.



Aus diesem Grund richten wir einen Appell an die internationale

Gemeinschaft und insbesondere die Vereinten Nationen und andere

internationaler Organisationen, die groben Verstöße gegen

internationale Menschenrechte durch armenische Streitkräfte einer

rechtlichen und politischen Prüfung zu unterziehen, entsprechende

Sanktionen gegen Armenien zu verhängen, die notwendigen Maßnahmen zu

ergreifen, um die armenische Besatzung zu beenden, und der gezielten

Tötung von Zivilisten, insbesondere älteren Menschen und Kindern,

nicht gleichgültig zu begegnen.



Unterzeichner



Jafarova Novella Jafar, Aserbaidschanische Gesellschaft zum Schutz

der Frauenrechte nach Dilara Aliyeva



Bananyarli Saadat Izzat, Nationale Sektion von Aserbaidschan der

Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte



Qanizade Chingiz Ashrali, Mitglied des Parlaments der Republik

Aserbaidschan



Zeynalov Eldar Elman, Aserbaidschanisches Zentrum für

Menschenrechte



Mirzazade Rana Rza, Forschungsunion Geschlecht und Menschenrechte



Chaladze Tatyana, Zentrum zum Schutz der Rechte von internen

Vertriebenen und Flüchtlingen in Aserbaidschan



Hasanov Hafiz Bashir, Öffentliche Gesellschaft für Recht und

Entwicklung



Gojamanli Saltanat Mammad, Büro für Respekt von Menschenrechten

und Gesetz, Entwicklung von Menschenrechten und Gesetzgebung,

öffentlicher Verband



Gahramanova Mirvari Uzeyir, Organisation zum Schutz der Rechte von

Ölarbeitern



Zeynalova Mehriban Heydarali, Sozialunion für eine saubere Welt

und Unterstützung von Frauen



Salimov Kamil Nazim, Gemeinsame Arbeitsgruppe zur Implementierung

internationaler Standards für Menschenrechte



Guliyeva Tamasha Tanriverdi, Öffentlicher Verband zur Erforschung

der Probleme von Frauen und Kindern



Talibov Talib Alasga, Öffentliche Gesellschaft für Recht und

Gerechtigkeit



Nuriyev Alimammad Mali, Stiftung für Verfassungsforschung



Zeyni Rauf Khurshud, Nationales aserbaidschanisches NGO-Forum



Informationen zum Aserbaidschanischen Zentrum für Menschenrechte



Das Aserbaidschanische Zentrum für Menschenrechte ist eine

nichtstaatliche, nicht politische, gemeinnützige Organisation, die am

29. April 1993 vom freiberuflichen Journalisten und

Menschenrechtsaktivisten Eldar Zeynalov gegründet wurde und Verstöße

gegen die Menschenrechte im Land überwacht. Unsere Mission ist die

Bekanntmachung von Verstößen. Daher sind wir sehr besorgt über die

jüngsten Entwicklungen an der Kontaktlinie zwischen

aserbaidschanischen und armenischen Streitkräften.



Weitere Informationen finden Sie unter

http://humanrightshouse.org/Articles/10768.html



Originaltext: The Human Rights Center of Azerbaijan

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062513

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062513.rss2



Pressekontakt:

Leyla Abishova

+994 518 770 733

abishova.l@gmail.com