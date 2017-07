St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) -



Das INTERNATIONALE KINDERFORUM "FOOTBALL FOR FRIENDSHIP" 2017,

ausgerichtet von Gazprom (offizieller Partner der FIFA und des FIFA

World Cup 2018), fand in St. Petersburg statt. Mehr als 1.000

Gäste aus 64 Ländern rund um dem Globus besuchten das Event. Unter

den Teilnehmern waren Mädchen und Jungen unterschiedlicher ethnischer

Zugehörigkeit und körperlicher Fähigkeiten, Journalisten renommierter

internationaler Massenmedien, Fußballstars, Sieger von Olympischen

und Paralympischen Spielen, FIFA-Legenden, Mitglieder der

FIFA-Führungsriege, das russische olympische Komitee, internationale

Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder sowie die Vorsitzenden von

Fußballverbänden. Die zentralen Werte des Programms, die von allen

Gästen unterstützt werden, sind Friede, Gleichheit und eine gesunde

Lebensweise.



Die fünfte Saison von FOOTBALL FOR FRIENDSHIP zeigte sich in einem

neuen Format und brachte Teilnehmer aus Europa, Asien, Afrika sowie

Nord- und Südamerika zusammen. Die fünfte Saison begann mit einer

offenen Verlosung, bei der junge Botschafter auf acht internationale

FREUNDSCHAFTSMANNSCHAFTEN aufgeteilt wurden, die bei der

INTERNATIONALEN MEISTERSCHAFT "FOOTBALL FOR FRIENDSHIP" 2017 VON

GAZPROM in St. Petersburg aufeinander treffen würden.



2017 fand zum ersten Mal eine Freundschaftsstaffel statt. Dies ist

die nationale Qualifikationsphase für junge Fußballspieler und junge

Journalisten, die in den teilnehmenden Länder ausgerichtet wurde. Die

Ergebnisse und die Namen der Teilnehmer wurden am 25. April im Rahmen

des internationalen Tags des Fußballs und der Freundschaft

bekanntgegeben. Tausende Kinder und Erwachsene trafen sich zu dem

Event und legten sich Freundschaftsarmbänder an -- das offizielle

Symbol des Programms.



Für die fünfte Saison des Programms FOOTBALL FOR FRIENDSHIP hat

Gazprom das INTERNATIONALE KINDERFORUM aufgelegt. Junge Journalisten

berichteten in ihren Ländern von den Veranstaltungen und bereiteten

dazu Nachrichten und Beiträge von führenden internationalen

Massenmedien im Sportbereich auf. Kinder beteiligten sich an der

Aufbereitung von Beiträgen für den internationalen TV-Kanal, die

internationale Kinderzeitung, die offiziellen Radiostationen und

Posts auf sozialen Netzwerken im Rahmen von FOOTBALL FOR FRIENDSHIP.

Beiträge wurden in 43 Sprachen aufbereitet. Für die Berichterstattung

der Schlussveranstaltungen der FÜNFTEN SAISON DES INTERNATIONALEN

KINDERPROJEKTS FOOTBALL FOR FRIENDSHIP von GAZPROM waren 2.000

Journalisten aus der ganzen Welt angereist.



Zu Beginn der Schlussveranstaltungen von FOOTBALL FOR FRIENDSHIP

trafen sich Kinder und Erwachsene aus allen Erdteilen zu einem

dreitägigen Freundschaftscamp mit Trainingseinheiten, die von jungen

Trainern geleitet wurden, Meisterklassen mit berühmten

Fußballspielern, Spielübungen von der Schule der 9 Werte und

Informationsveranstaltungen zu Olympia, die von Leitern und

Botschaftern des russischen olympischen Komitees gehalten wurden.



Wie es die Tradition vorsieht, gingen die jungen Teilnehmer von

FOOTBALL FOR FRIENDSHIP zusammen mit neuen Freunden zu dem

Fußballspiel. Dieses Jahr konnten sie die Mannschaften aus Chile und

Deutschland beim Endspiel des FIFA Confederations Cup anfeuern, das

im Stadion von St. Petersburg ausgetragen wurde.



"Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, das junge Fußballspieler

in den Mittelpunkt stellt. Die Initiative findet Unterstützung durch

zahlreiche Sportler, Medienvertreter und Organisationen der

Zivilgesellschaft. In diesem Jahr wurde mit 64 Teilnehmerländern ein

neuer Rekord erzielt. Kinder aus allen Erdteilen hatten die

Gelegenheit, ihre Wertvorstellungen von Gleichheit und Frieden zu

demonstrieren und als echte Botschafter von FOOTBALL FOR FRIENDSHIP

aufzutreten", sagte Victor Zubkov, Vorstandsvorsitzender von Gazprom.



"Wir begrüßen die Gelegenheit, diese einzigartige Initiative

unseres FIFA-Partners Gazprom zu unterstützen. Das Forum ist ein

Paradebeispiel dafür, wie Fußball für Mädchen und Jungen aus allen

Lebenslagen Türen öffnen kann -- eine Mission, die die FIFA aktiv

unterstützt", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura.



Hintergrund



Das internationale soziale Kinderprojekt "Football for Friendship

(F4F)" wird seit 2013 von Gazprom ausgerichtet. Bei dem Projekt geht

es um die Entwicklung des Jugendfußballs und die Stärkung von

Toleranz und Respekt gegenüber anderen Kulturen und Ethnizitäten

unter Kindern aus allen Teilen der Welt. Zu den Werten, die von den

Projektteilnehmern unterstützt und hochgehalten werden, zählen

Freundschaft, Gleichheit, Fairness, Gesundheit, Friede, Hingabe,

Erfolg, Tradition und Ehre.



Das alljährliche internationale Kinderforum "Football for

Friendship" ist das wichtigste Event des Projekts. Es versammelt

junge Fußballspieler aus verschiedenen Ländern, die mit Medienprofis

und berühmten Fußballspielern die weltweite Propagierung der

Programmwerte diskutieren.



Beim F4F-Projekt wird ein Spezialpreis vergeben: Der "Cup der

neun Werte" ist eine besondere Trophäe, die jedes Jahr an einen

professionellen Fußballclub überreicht wird, der sich durch soziale

Initiativen auf Grundlage der Projektwerte engagiert. Der Gewinner

wird von jungen F4F-Botschaftern durch ein Votum bestimmt, das in

allen Teilnahmeländern abgehalten wird.



Jedes Jahr machen Tausende Teilnehmer bei F4F mit. Seit den

Anfangstagen hat sich die geografische Reichweite des Projekts

deutlich erweitert (2013 waren es noch 8 Länder, 2017 schon 64).

Hunderte junge Sportler treten in ihren Heimatländern als Botschafter

für die F4F-Bewegung und ihre Werte auf. Das Freundschaftsarmband,

das offizielle Symbol von F4F, wird von mehr als 400.000 Kindern und

Erwachsenen rund um den Globus, bekannten Sportlern, Journalisten,

Künstlern, Politikern und Staats- und Regierungschefs getragen.



2017 nehmen die folgenden Länder an dem Projekt teil: Algerien,

Argentinien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Bangladesch,

Weißrussland, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, China,

Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland,

Finnland, Frankreich, Deutschland, Ghana, Griechenland, Ungarn,

Island, Indien, Iran, Irak, Italien, Japan, Kasachstan, Kirgisien,

Lettland, Libyen, Litauen, Mazedonien, Mexiko, Mosambik, Niederlande,

Norwegen, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien,

Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz,

Syrien, Tadschikistan, Tansania, Türkei, Turkmenistan, Ukraine,

Uruguay, Großbritannien, USA, Usbekistan, Venezuela und Vietnam.



Das Format wurde für die fünfte Saison geändert. Anstatt

Fußballklubs aus verschiedenen Ländern zu repräsentieren, wurden die

jungen Spieler auf acht internationale Freundschaftsmannschaften

aufgeteilt. Aus Jungen und Mädchen im Alter von 12 Jahren wurden

Mannschaften mit acht Spielern gebildet, inklusive behinderten

Spielern. Die Spieler (jeweils ein Vertreter pro Land) wurden vom

internationalen F4F-Organisationskomittee in Absprache mit nationalen

Fußballverbänden ausgewählt.



