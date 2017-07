In Hamburg haben Extremisten versucht, die Kontrolle über ein Stadtviertel zu übernehmen. Zeitweise ist ihnen das gelungen. Das ist das Ergebnis des G20-Gipfels. Und es wird die Politik noch lange beschäftigen.

Wer interessiert sich nach dieser Nacht noch für die Verhandlungsergebnisse des G20-Gipfels? Wer will noch wissen, ob sich US-Präsident Donald Trump auf ein verwässertes Bekenntnis zum Klimaschutz einlässt und ob seine Regierung sich eine halbgare Affirmation des Freihandels abringen lässt? Die meisten Hamburger jedenfalls wollen nur eins: dass der Schrecken auf ihren Straßen endlich ein Ende hat.

Die Wortformeln des Abschlusskommuniqués, in den vergangenen Tagen beinahe zu Schicksalsfragen stilisiert, wirken schon jetzt geradezu bedeutungslos. In der Hansestadt ist das Sicherheitsgefühl der Bürger in Flammen aufgegangen. Das ist das Ergebnis dieses Gipfels. Und es wird die Stadt noch lange beschäftigen. Die Bundesregierung ...

