Eine Woche voller spannender Angebote, die sich lohnen!



Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 11. Juli ist es mal wieder soweit, Amazon feiert den wichtigsten Tag des Verkaufsjahres, den Amazon Prime Day - eine 30-stündige Schnäppchenjagd für Prime-Mitglieder. ZBT zieht mit, bietet aber darüber hinaus auch etwas für diejenigen an, die noch mehr wollen oder kein Prime-Konto haben: die Prime Week! Ganz nach dem Motto: "Ein Tag ist nicht genug" bietet das Norddeutsche Tochterunternehmen der Sunvalley Group allen Amazon-Kunden in der Woche vom 10. bis 16 Juli viele lukrative Angebote aus dem Produktsortiment von Marken wie RAVPower, TaoTronics und die diesjährigen Red Dot Design Award Gewinner VAVA.



"Für mich persönlich ist der Amazon Prime Day immer etwas ganz besonderes, ein Tag an dem ich als Prime-Kunde schon so manches Schnäppchen gemacht habe" sagt David Zhou EU-Marketingleiter bei ZBT. "Leider haben nicht alle Amazonkunden die Möglichkeit, die Deals am Prime Day auch zu nutzen. So kam uns bei Sunvalley und bei ZBT schnell die Idee, den Prime Day für alle Kunden zeitlich auszudehnen".



In der ZBT Prime Week werden über 100 Produkte zum Sonderpreis angeboten, einschließlich einige unserer auf Amazon meistverkauften Marken und Produkte:



RAVPower



[RP-PB41] RavPower 26.800mAh Externer Akku 5,5A Ausgang mit iSmart für iPhone, iPad, HTC, Huawei, usw.



https://www.amazon.de/dp/B012V88B90



TaoTronics



[TT-BH07] TaoTronics Bluetooth 4.1 In Ear Stereo Kopfhörer mit Mikrofon, magnetisches Headset mit AptX, IPX5 Wasserschutz für iPhone, Galaxy usw.



https://www.amazon.de/dp/B017XEILHE



[TT-DL19] TaoTronics LED Schreibtischlampe aus Metall, 5 Helligkeitsstufen und 5 Farbtemperaturen, Aluminiumlegierung, berührungsempfindlich, Merkfunktion, 5V 1A USB Ladeanschluss [Energieklasse A] https://www.amazon.de/dp/B01H4W71TO



Die ZBT Prime Week findet vom 10. bis 16. Juli 2017 statt und bietet eine Vielzahl an angesagten Produkten zu super Konditionen für Junge, Alte, Frauen, Kinder, Männer und Vierbeiner.



Über ZBT International Trading GmbH



ZBT International Trading GmbH wurde 2009 in Deutschland gegründet und steht seitdem für den Verkauf von hochwertiger Haushalts- und Unterhaltungselektronik zu erschwinglichen Preisen. Als Tochtergesellschaft der Sunvalley-Group beherbergen wir das Zentrallager und bieten unser umfangreiches Produktsortiment und unsere Servicedienstleistungen auf dem europäischen Markt an.



