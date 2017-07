Ob der G20-Gipfel, der am Wochenende in Hamburg stattfindet, eine Gefahr für die Börsen ist, erklärt der ehemalige Chef-Volkswirt der Schweizer Investmentbank Credit Suisse, Giles Keating vom digitalen Vermögensverwalter Werthstein im Video für BÖRSE ONLINE. Wie es an den Märkten weitergeht, welche Konjunkturdaten und Unternehmensbilanzen diese...

