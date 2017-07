Lieber Investor,

nimmt man die niedrige Volatilität des Aktienmarktes in den Monaten Mai und Juni als Ausgangspunkt um die in der Überschrift aufgeworfene Frage zu beantworten, so muss die Antwort 'ausgesprochen klein" lauten, denn Angst vor starken Kursverlusten kannten die Anleger in den letzten beiden Monaten nicht mehr.

Der bekannte Rohstoffinvestor Jim Rogers hat die Frage im vergangenen Monat in einem Interview ganz anders beantwortet. Er rechnet damit, ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...