Der G-20-Gipfel sollte der deutschen Kanzlerin große Fortschritte auf der Weltbühne liefern. Oder wenigstens schöne Bilder. Daraus wurde ein neues Fanal staatlicher Hilflosigkeit. Ein Kommentar.

Weltpolitisch fiel die Bilanz des ersten G20-Gipfeltages überschaubar aus. Bisschen Klima, schwieriger Freihandel, ein erstes Treffen von Putin und Trump. Sicherheitstechnisch darf man das Event dagegen schon jetzt historisch nennen. Die Freie Hansestadt Hamburg erlebte Chaos, Gewalt und einmal mehr staatlichen Kontrollverlust. Zum zweiten Mal nach den Exzessen rund um den Kölner Hauptbahnhof.

Schon am Freitagfrüh okkupierten Dutzende vermummte Schläger Hamburgs schönste und teuerste Straße, die Elbchaussee. Sie rannten nicht, sie flanierten, als machten sie einen Sommerspaziergang. En passant zerstörten sie Bushaltestellen, warfen Scheiben ein und fackelten Autos ab. Polizeikräfte waren nicht zu sehen. Anwohner filmten den Mob hilflos mit ihren Handykameras aus schützenden Dachwohnungen.

Einige Straßen weiter liegt eine kleine Einkaufszeile der noblen Elbvororte. Das Dramatischste, was in der Waitzstraße lange passierte, war gelegentlich ein verwirrter Rentner, der beim Einparken seines Automatik-SUV Gas und Bremse verwechselte und in einen der Läden rauschte. Am Freitagmorgen wurde auch diese Idylle heimgesucht. Eine Gewalt-Guerilla zerschlug die Scheiben aller vier Bankfilialen. Polizei war ebenso wenig in Sicht wie ein paar Kilometer weiter, wo zwei Kriminelle ein Straßenschild in die Schaufenster der Ikea-City-Filiale rammten. Wieder und wieder, als sei das hier ein Abenteuerspielplatz. Ohne dass irgendjemand einschritt.

Abends dann eskalierte die Situation in dem für seine linksextremen Krawall-Folklore ohnehin berüchtigten Schanzenviertel endgültig: Barrikaden brannten, Läden wurden geplündert, Steine, Brandsätze und Gehwegplatten flogen. Doch Wasserwerfer und etliche Hundertschaften warteten auch da lange ab und überließen dem Terror die Straße, bevor in der Nacht zum Samstag mit der Räumung begonnen wurde. Nur zur Erinnerung: Wir sind nicht in den No-go-Areas von São Paulo oder Mogadischu, sondern ...

