Steigende Umsätze und stetig wachsende Nutzerzahlen: Der Aufschwung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs setzt sich fort. Anleger, die in diesen Trend investieren möchten, haben die Wahl zwischen etablierten Unternehmen, innovativen Quereinsteigern und ambitionierten Neulingen. Europaweit lassen immer mehr Menschen das Bargeld stecken: Bereits im Jahr 2015 wurden in den EU-Mitgliedsländern mehr als 112 Milliarden Transaktionen im bargeldlosen Zahlungsverkehr gezählt, knapp neun Milliarden mehr als im Vorjahr. Für 2020 werden 177 Milliarden Transaktionen erwartet. "Gute Aussichten also für Anbieter von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr - und für deren Aktionäre. Denn insgesamt haben sich die Zahlungsverkehrsunternehmen sehr erfolgreich entwickelt: PayPal beispielsweise verzeichnete 2016 ein Umsatzwachstum von 21 Prozent auf 10,8 Milliarden US-Dollar und Wirecard steigerte den Umsatz um 33 Prozent und knackte damit die Milliarden-Grenze", sagt Adrian Doyle, Fondsexperte bei GAMAX.

