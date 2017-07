Der zweite und letzte Gipfeltag in Hamburg startet für Kanzlerin Merkel unter schwierigen Bedingungen: Krawalle werfen einen Schatten auf den G20-Gipfel. Ob den Regierungschefs eine Einigung gelingt, ist nicht sicher.

Die schönen Bilder, auf die Angela Merkel gesetzt hatte, waren schnell verdrängt. Am Freitagabend saß die Kanzlerin mit ihren G20-Gästen in der Elbphilharmonie. Und tatsächlich wirkte die Zusammenkunft mit US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und all den anderen Mächtigen der Welt endlich mal ein wenig harmonisch. Die Staats- und Regierungschefs saßen zusammen und hörten andächtig Beethovens Ode an die Freude.Doch die Bilder verkehrten sich schnell ins Gegenteil. Die Fernsehsender berichteten über die zunehmende Eskalation der G20-Proteste, die sich wenige hundert Meter weiter zutrug. Die Kombination aus feierlichem Theaterbesuch für die Regierungschefs und blanker Zerstörungswut in der Innenstadt wirkte nicht nur auf die Hamburger verstörend, die den Tag verfluchen dürften, als der G20-Gipfel sie heimsuchte.

Denn die Nacht über eskalierte die Lage in Hamburg immer weiter. Über Stunden schien die Polizei die Kontrolle über ganze Straßen im Schanzenviertel verloren zu haben. Barrikaden brannten, Feuerwerk wurde gezündet, Geschäfte geplündert. Erst gegen Mitternacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...