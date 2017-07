Osnabrück (ots) - Der deutsche Meister hält Frauen am Grill für kreativer



Michael Hoffmann: Die trauen sich mehr als Männer - Trend zum Luxusgrill "muss überhaupt nicht sein" - Bekenntnis zum Wintergrillen



Osnabrück. Michael Hoffmann, vierfacher deutscher Grillmeister, Vize-Weltmeister und zweifacher Barbecue Champion of the World, hält Frauen beim Grillen für mutiger als Männer: "Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Frauen genauso gut grillen und dabei kreativer sind als Männer", sagte der 49-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Die trauen sich mehr, machen auch mal ein Dessert vom Grill und bevorzugen natürlich den Gasgrill, weil sie sich nicht die Finger schmutzig machen möchten." Dass in den meisten Fällen dennoch Männer am Grill stehen, hält der Rösrather für möglicherweise genetisch bedingt: "Der Mann erlegt das Wild und bereitet es am offenen Feuer zu, während sich die Frau um die Beilagen kümmert."



Den Trend zum Luxusgrill sieht Hoffmann eher skeptisch: "Das muss überhaupt nicht sein. Im Prinzip reichen zwei Backsteine und ein Grillrost. Man lässt das Feuer runterbrennen und kann mit der Glut grillen - das ist ja die älteste Zubereitungsart überhaupt. Im Prinzip funktioniert ein Grill mit dem Preis eines Kleinwagens genauso wie der Grill von der Tankstelle." Allerdings, so räumte Hoffmann ein, ermögliche ein höherwertiges Gerät variantenreicheres Grillen.



Hoffmann bekennt sich auch als Fan des Wintergrillens: "Wir grillen ganzjährig, Silvester das letzte Mal und an Neujahr das erste Mal. Wenn der erste Schnee gefallen ist, stelle ich ganz demonstrativ den Kugelgrill in den Schnee, zünde ihn an, und schon sind Freunde und Nachbarn dabei. Wir nennen das dann Snowbecue."



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207